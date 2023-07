Yannis Narcis, un tanar de 17 ani, a murit in acest weekend in timp ce se afla la o scoala de vara organizata de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) pentru ca elevii sa descopere cum arata viata de student. Acesta era venit cu un grup de colegi, dormea in campus si participa la cursuri.In timpul noptii, Yannis le-a spus colegilor ca nu mai poate respira, moment in care s-a prabusit la pamant si nu a mai respirat. Unul dintre studentii UAIC, de la Facultatea de Geografie si ... citeste toata stirea