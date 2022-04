Decizia instantei in cazul marocanului Ahmed el Bourkadi, suspectul dublei crime de la Iasi

Ahmed el Bourkadi se afla in arest deja de aproape patru luni, arestul acestuia fiind prelungit la fiecare 30 de zile de catre instanta. A fost decis arest prelungit pentru studentul marocan acuzat ca a ucis un conational si pe iubita acestuia, intr-o vila din Iasi, la finalul anului 2021. Ahmed el Bourkadi va ramane in arest pana pe data de 20 mai, daca decizia va fi confirmata si de Curtea de Apel.El Bourkadi a ajuns in arest la Iasi in ajunul Craciunului, dupa ce a fost prins la Roma, unde ... citeste toata stirea