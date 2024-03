Decizie definitiva la instanta suprema: Horodniceanu, victorie in dosarul cu politistii de la Rutiera

Procurorul Daniel Horodniceanu a fost absolvit de orice vina in scandalul izbucnit in urma opririi sale in trafic de politistii rutieri.In urma conflictului dintre Horodniceanu si politisti, Inspectia Judiciara anuntase exercitarea actiunii disciplinare impotriva procurorului, reprosandu-i "atitudinea agresiva, intimidanta, de natura sa puna interlocutorii intr-o pozitie umilitoare".CITESTE SI: Cazul procurorului Daniel Horodniceanu: Inspectia Judiciara a formulat recurs impotriva deciziei ... citește toată știrea