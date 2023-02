Dedesubturi ciudate si uluitoare in procesul consilierei pe problema roma acuzata de pornografie infantila. "Acum e casatorit"

Intr-un dosar cu acuzatii bizare avand in vedere contextul, reprezentanta romilor in Prefectura va da ochii cu judecatorii din postura de inculpat. Elena Motas a fost trimisa in judecata de DIICOT pentru pornografie infantila.Consiliera este acuzata ca ar fi detinut si aratat altor persoane un material video cu caracter pornografic, protagonista fiind o minora. Motas sustine ca intreaga afacere nu reprezinta decat o razbunare, rezultata din conflictele din comunitatea roma.Deocamdata, ... citeste toata stirea