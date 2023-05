Unul dintre cei mai activi politisti din Iasi a cazut in plasa ofiterilor Directiei Generale Anticoruptie dupa ce ar fi primit mita. Adrian Alupului este agent de siguranta publica in cadrul Politiei Municipiului Iasi Sectia 2 Politie si finul de cununie al lui Mihai Soric, seful Serviciului Rutier Iasi.Joi seara, Alupului a fost prins in flagrant in timp ce lua bani de la o femeie pe care trebuia sa o sanctioneze. Alupului si soferita au vorbit prima oara in ziua de marti, la orele amiezii. ... citeste toata stirea