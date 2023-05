Procurorii DIICOT par sa fi facut din tantar armasar in cazul Cristian Dide (FOTO), intrand in jocul activistului civic. Acesta a trimis in 2021 doua colete continand diverse produse pe baza de canepa, pe adresa DIICOT Iasi. Urmarea a fost un dosar penal, in care Dide este acuzat de trafic de droguri. Rationamentul procurorilor a fost simplu: canepa contine THC, care este o substanta interzisa, intrucat produce efecte psihotrope. Intr-o conversatie cu un prieten, Dide se arata interesat de un ... citeste toata stirea