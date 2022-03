Definitiv: chirurgul iesean cu 11 mite dovedite nu va sta dupa gratii. I s-a confiscat doar spaga

Medicul Eugen Bitere a fost condamnat la 3 ani cu suspendare. El nu are voie sa practice, timp de un an, intr-un spital de stat. Din toata suma pusa sub sechestru de procurori, judecatorii i-au oprit doar aproximativ 6.000 de euro, cat reprezinta cele 11 mite primite.Un caz care a socat opinia publica prin cinismul cu care medicul isi cerea "dreptul" de la pacientii aflati in pragul mortii s-a finalizat cu o "pedeapsa" simbolica. Pentru 11 cazuri demonstrate de luare de mita, chirurgul Eugen ... citeste toata stirea