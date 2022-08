DEFINITIV: Fostul primar Gheorghe Nichita se intoarce dupa gratii! "Amanta" i-a venit de hac

Fostul primar Gheorghe Nichita va reintra dupa gratii. Magistratii Curtii de Apel s-au pronuntat azi in dosarul "Amanta", sentinta fiind definitiva.Magistratii Curtii de Apel au constatat prescrierea acuzatiilor de instigare la accesul ilegal la un sistem informatic si de instigare la folosirea de informatii nedestinate publicitatii. In schimb, acuzatia de instigare la abuz in serviciu nu s-a prescris, iar judecatorii s-au decis asupra unei pedepse finale de 5 ani de detentie.In cazul lui ... citeste toata stirea