Delicii culinare si destinatii de shopping, printre ultimele noutati ale verii, la Palas

Ansamblul mixed-use Palas este un proiect efervescent, care se adapteaza trendurilor in materie de retail, dar si in functie de cerintele comunitatii. Astfel, in Palas au fost inaugurate mai multe locatii noi, iar de curand a inceput o reorganizare a unor chiriasi, pentru a face loc unor noi branduri pe care iesenii si le doresc mai aproape.Inaugurari - Gelateria Gioelia, care propune inghetata artizanala * Coriolan, unde se gasesc cele mai spectaculoase bijuterii * Partigiano, cu delicii ... citeste toata stirea