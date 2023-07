Consilierii judeteni, chemati sa desfiinteze veceul din fundul curtii lui Ion Creanga. Proiectul se afla pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte de plen. Restaurarea complexului muzeal din Ticau urmeaza sa se incheie luna viitoare.Unul dintre numeroasele proiecte de investitii ale Consiliului Judetean, special datorita amplasamentului, se va afla maine sub nasurile alesilor, in sedinta ordinara de plen a lunii iulie.Este vorba de o ultima etapa, esentiala, in parcursul restaurarii Bojdeucii ... citeste toata stirea