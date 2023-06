Deputatul Filip Havarneanu a facut o noua deplasare in mai multe regiuni din Ucraina, greu incercate de razboi, pentru a sprijini romanii de acolo a caror viata este permanent amenintata de rachete si ucigasii rusi. Parlamentarul iesean a ajuns la Kherson, dar a revenit si la Odessa, unde autoritatile ucrainene i-au oferit o distinctie, in semn de multumire pentru aportul sau in ajutorarea refugiatilor si voluntariatul de la frontiere.Deputatul USR a facut parte din prima echipa de demnitari ... citeste toata stirea