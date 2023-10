ealizarea infrastructurii specializate noi pentru gararea, revizia si reparatia pentru tramvaie si autobuze electrice plus troleibuze, precum si modernizarea zonei de acces catre depou Dacia se va face cu tehnologii de ultima generatie * suplimentar este inclusa in cadrul proiectului modernizarea schimbatoarelor de cale pentru tramvaie in multe dintre intersectiile din oras astfel incat actionarile automatizate sa fie monitorizate digitalizat * modernizarea zonei de acces catre depou Dacia ... citeste toata stirea