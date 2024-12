Depozit de droguri de mare risc, descoperit in casa unui iesean

Un iesean isi va petrece sarbatorile de iarna in spatele gratiilor, pentru ca a fost prins in timp ce vindea droguri de risc. Barbatul, in varsta de 23 de ani, avea acasa un adevarat depozit de droguri de mare risc.Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi, au documentat activitatea infractionala a unui tanar de 23 de ani, privind ... citește toată știrea