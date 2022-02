Deputat iesean: "Nu poporul rus trebuie invinovatit, ci conducatorii lui! Acesta este razboiul pe care si-l doreste doar un singur om!" (P)

Deputatul iesean Silviu Macovei, vicelider al deputatilor PSD si membru in Comisia pentru controlul activitatii SRI reactioneaza vehement la declansarea invaziei Ucrainei de catre Federatia Rusa.Inca de acum cateva zile, chiar in preambulul vizitei directorului SRI la Comisie, Silviu Macovei a condamnat atitudinea si manevrele pe care liderul de la Kremlin le face in ultima perioada.Deputatul iesean spunea la inceputul acestei saptamani: "Incercati, pentru o clipa, sa va imaginati ca de la ... citeste toata stirea