George Siscu, deputat PNL scrie marti pe Facebook ca a votat ieri in Comisia de Transporturi si Infrastructura a Camerei Deputatilor in favoarea unei propuneri legislative care, daca ar fi adoptata si in plen, ar da posibilitatea absolventilor scolilor de soferi sa isi sustina examenul pentru obtinerea permisului de conducere in orice localitate doresc.El arata ca argumente de tipul celor aduse, din pacate, prin intermediul Guvernului, cum ca s-ar periclita siguranta rutiera pentru ca nu ... citeste toata stirea