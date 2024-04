Deputatii USR elimina pragul maxim pentru investitii de tipul business angels. Proiectul de lege a primit un raport favorabil, in Comisia pentru industrii si servicii (P)

Deputatii USR Monica Berescu, Oana Esoiu si Viorel Baltaretu au initiat un proiect de lege (Pl-x nr. 30/2023) prin care se propune eliminarea pragului maximal de investitii in valoare de 200.000 de euro in cazul investitiilor de tip business angels si pastrarea pragului minimal in valoare de 3.000 euro, asa cum este reglementat de Legea nr. 120 din 29 mai 2015; prin care orice persoana fizica poate deveni investitor individual (business angel).Proiectul legislativ initiat de deputatii USR a ... citește toată știrea