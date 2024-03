Deputatul AUR Marius Ostaficiuc: "Ciolacu a venit si dus a fost! Iesenii au ramas cu gogosile electorale" (P)

Vizita premierului Marcel Ciolacu si a suitei sale din PSD, a adus un val de "proiecte si de investitii" in prag de alegeri, proiect care pana acum au fost puse in asteptare sau care au intarzieri nepermise.Desantul conducerii principalului partid de guvernamant, de la finalul saptamanii trecute in municipiul Iasi, s-a lasat, cum era si de asteptat, cu o noua serie de promisiuni electorale.Vizita premierului Marcel Ciolacu si a suitei sale din PSD, a adus un val de "proiecte si de ... citește toată știrea