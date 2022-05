Deputatul Filip Havarneanu, o noua intalnire cu oficialitatile din Ucraina, la Cernauti (P)

Continuam seria vizitelor de lucru in diferite zone ale Ucrainei, din dorinta de a sprijini in continuare, atat politic, cat si umanitar, autoritatile si refugiatii care au mare nevoie de suport inca de la inceperea razboiului.Sambata, 30 aprilie m-am deplasat la Cernauti, unde, impreuna cu deputatii Parlamentului European, Vlad Gheorghe si Fabienne Keller, fost primar al Strasbourg-ului, am dialogat cu guvernatorul zonei, Serghei Osachuk, pentru a cauta solutii cat mai urgente de ajutorare. ... citeste toata stirea