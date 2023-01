Deputatul Marius Ostaficiuc: "Criza ratelor bancare! Bancile trebuie sa faca un pas in spate" (P)

Dezbaterile aprinse pe tema declaratiilor privind ratele bancare au escaladat foarte mult in ultimele zile, mai ales intr-un sens negativ, asta pentru ca multe persoane nu au inteles care a fost in fapt logica acestora. Nu am precizat niciodata ca sustinerea pentru plata ratelor trebuie sa vina de la bugetul de stat, asa cum s-a interpretat in spatiul public, si asta din doua motive.Statul nu poate acoperi astfel de sume uriase de la buget si, in plus, nu ar fi corect fata de ceilalti romani ... citeste toata stirea