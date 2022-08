Deputatul Marius Ostaficiuc:"Nu ne mai trebuie o criza in energie. Cine a gresit trebuie sa plateasca!" (P)

Ultima disputa pe tema scumpirilor din energie a avut darul de a clarifica situatia din ultima perioada in ceea ce priveste implementarea corespunzatoare a masurilor care au dus la aceste situatii. De altfel, reprezentantii PSD au aratat ca problemele au aparut in perioada vechii guvernari, probleme care inca nu au disparut in ciuda unor masuri impuse de actualul Executiv. Mai mult, cei de la PSD au aratat ca o parte din partenerii de guvernare nu si-au indeplinit atributiile si ca incearca sa ... citeste toata stirea