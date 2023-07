Ministerul Sanatatii a lansat in dezbatere publica un proiect dedicat sprijinirii pacientilor cu afectiuni oncologice, document ce prevede modificarea Planului National de Combatere a Cancerului. Propunerea de modificare a Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea si completarea Legii 293/2022 pentru prevenirea si combaterea cancerului, avansata de Ministerul Sanatatii urmeaza sa fie adoptata in sedinta de guvern cat de repede posibil, conform oficialilor ... citeste toata stirea