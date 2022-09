Deputatul Marius Ostaficiuc:"Reglementarea in domeniul energiei este o urgenta" (P)

Un nou pachet de masuri propus de PSD a fost luat in calcul de catre Guvernul Romaniei in sprijinul persoanelor fizice si juridice in ceea ce priveste preturile la energie. Propunerile au fost avansate la nivelul Coalitiei, pentru a fi implementate incepand cu aceasta toamna. Dupa neintelegerile din ultima perioada, lucrurile par ca s-au clarificat, iar propunerile PSD vor fi implementate de catre Executiv. Social democratii au aratat ca lucrurile trebuiau clarificate din moment ce Ministerul ... citeste toata stirea