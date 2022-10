Deputatul Muraru, cel mai infocat fan al coruptilor din PNL Iasi (P)

Dupa ce le-a carat servieta, ani in sir, numitilor infractori Relu Fenechiu si Cristian Adomnitei (condamnati de instantele romane) si a spagarului Costel Alexe (trimis in judecata de DNA in doua dosare), Alexandru Muraru s-a capatuit: a ajuns deputat al Romaniei."Si, in lipsa lui Costel Alexe si a lui Mihai Chirica, ambii cu procurorii DNA scotocindu-le birourile, Alexandru Muraru a ajuns si sef al filialei Iasi a PNL.Muraru, un ins fara rezultate profesionale, un habarnist in ale ... citeste toata stirea