Deputatul PNL Raluca Turcan, atac dur la Marius Budai: "Deocamdata, e prea mult fake news dinspre ministerul Muncii!

Deputatul PNL Raluca Turcan l-a atacat luni pe ministrul Muncii, Marius Budai si i-a sugerat ca "reforma in domeniul pensiilor sa se inspire din modele occidentale, care pun mai presus echitatea sociala, care stimuleaza munca si contributivitatea, si sa nu cada in capcana de a se inspira din modele comuniste, profund inechitabile si egalizatoare, asa cum a vazut ca este sfatuit". "Deocamdata, e prea mult fake news dinspre ministerul Muncii! E timpul sa vedem si faptele!", a spus Turcan in ... citeste toata stirea