Deputatul PSD Marius Ostaficiuc: Avem nevoie de spatii verzi! Reglementari pentru noile proiecte urbanistice (P)

Lipsa spatiilor verzi a devenit o problema din ce in ce mai stringenta in ultimii ani. Reglementarile urbanistice facute fara cap in marile centre urbane au dus la o micsorare vizibila a spatiului verde pe cap de locuitor. De altfel, legislatia arata ca este necesara o suprafata de minim 26 metri patrati pe cap de locuitor de spatiu verde din terenul intravilan, dar care nu pare a fi respectata in cele mai multe cazuri.Deputatul iesean Marius Ostaficiuc a aratat ca a solicitat o serie de ... citeste toata stirea