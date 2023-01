Deputatul PSD Marius Ostaficiuc: "Bugetul Iasului nu inseamna doar machete pe hartie. E timpul ca primaria sa vina cu proiecte concrete!" (P)

In aceasta perioada a fost lansat in dezbatere publica proiectul de buget al municipiului Iasi, proiect cu o valoare generala de 2,2 miliarde de lei. Cele mai importante investitii raman cele din fonduri europene, proiecte pe care Iasul trebuie sa le duca la capat pentru a nu pierde finalul exercitiului bugetar 2014-2020. Propunerea bugetara lansata de municipalitate cuprinde noi obiective de investitii, printre care fludizarea circulatiei din Bucium, crearea unui inel pietonal in Podu Ros, dar ... citeste toata stirea