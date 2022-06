Deputatul PSD Marius Ostaficiuc cere explicatii despre abandonarea bazinului din Tudor Vladimirescu: "Primaria Iasului continua sa doarma linistita" (P)

Deputatul PSD Iasi Marius Ostaficiuc a cerut explicatii din partea municipalitatii iesene referitoare la abandonarea unui proiect de investitii privind finalizarea bazinului de inot din zona Tudor Vladimirescu. Parlamentarul social democrat a atras atentia ca performantele sportivilor ieseni nu trebuie tratate cu indiferenta de autoritatea locala, indiferenta care ascunde si alte probleme."Dupa cum am mai spus si in trecut, Romania se confrunta cu o criza acuta a lipsei investitiilor in ... citeste toata stirea