In ultima perioada, tot mai multe nereguli de la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din municipiul Iasi au fost scoase la iveala, atat de catre mass-media, cat si de catre parintii copiilor internati in unitatea medicala. Problemele aparute in ultima perioada la unitatea spitaliceasca subordonata Consiliului Judetean Iasi au dus la aparitia unor bacterii in apa de la robinete, dar si in pereti, ceea ce a dus la decesul unui pacient de numai 15 ani. Mai grav este faptul ca sefii spitalului nu au avut ... citeste toata stirea