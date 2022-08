Deputatul PSD Marius Ostaficiuc: "Decizie majora in sanatate. Romanii care nu au asigurari sociale pot beneficia de sprijin medical" (P)

Romanii care nu beneficiaza de asigurari sociale de sanatate se vor putea inscrie in listele medicilor de familie. O propunere avansata de PSD a fost luata in calcul la nivelul institutiilor cu atributii in sanatate, in acest sens urmand a fi adoptat un proiect de hotarare de Guvern. Deputatul PSD Marius Ostaficiuc a aratat ca un astfel de proiect reprezinta o necesitate pentru romanii care nu au asigurari sociale. "Vorbim de o decizie absolut necesara pentru o categorie de persoane care nu ... citeste toata stirea