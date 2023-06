Sectiunea de dezvoltare a judetului si municipiului Iasi a ajuns sa lase de dorit de la an la an.Intr-o perioada in care administratiile publice locale si judetene se axeaza mai mult pe investitii si mai putin pe alte domenii, la Iasi lucrurile se intampla exact invers.Un raport aparut recent in mass-media ieseana a evidentiat un aspecte neplacut in ceea ce priveste Iasul, acela ca administratiile locale sunt restante la acest capitol atat de esential. Conform datelor respective, pe ... citeste toata stirea