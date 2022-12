Deputatul PSD Marius Ostaficiuc: "Invatamantul nu poate fi tratat la diverse . Ministerul Educatiei trebuie sa explice bugetul pe 2023" (P)

In aceste zile se pune pe tapet bugetul Romaniei pe anul 2023, proiect care va intra in dezbatere parlamentara si care va fi apoi avizat si publicat in Monitorul Oficial pentru a intra in vigoare in cel mai scurt timp. Unul din proiectele care a starnit nemultumiri este cel referitor la bugetul pe anul 2023 de la Ministerul Educatiei, puternic contestat de catre sindicatele din sistemul de invatamant. Deja, confederatiile sindicale din tara pregatesc o serie de proteste masive, nemultumite de ... citeste toata stirea