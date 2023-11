Investitiile in infrastructura de transport au intrat intr-o noua etapa. Proiectul noii autostrazi A7 Ploiesti- Buzau- Focsani- Bacau- Pascani- Suceava, implementat prin fondurile Planului National de Redresare si Rezilienta, a intrat in planurile unei asocieri de constructori din Turcia, contractual avand o valoare de aproape 1,1 miliarde de lei.In acest caz este vorba de tronsonul 3 Pietroasele - Buzau, in lungime de 13,9 kilometri, tronson din Autostrada A7 Ploiesti - Buzau. Constructorii ... citeste toata stirea