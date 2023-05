In ultima perioada, in mediul public au aparut mai multe discutii referitoare la reducerea cheltuielilor din sectorul bugetar. De altfel, scaderea cheltuielilor din acest sector a starnit mai multe controverse intre actorii politici. Reprezentantii social democratilor, formatiune care va prelua conducerea Executivului Romaniei in perioada urmatoare, au tinut sa vina cu o serie de lamuriri. Deputatul PSD Marius Ostaficiuc a mentionat ca reducerea cheltuielilor din sectorul bugetar trebuie ... citeste toata stirea