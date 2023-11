Proiectul legii pensiilor a ajuns sa starneasca noi controverse in spatiul public, mai ales din cauza unor prevederi ce i-ar afecta pe cei care contribuie la pilonul II. La mijloc ar fi circa un milion de persoane, cei care detin PFA-uri sau sunt angajati in microintreprinderi. Reprezentantii arcului guvernamental au tinut sa aduca o serie de lamuriri, aratand ca Guvernul nu intentioneaza sa opereze nicio schimbare in privinta contributiilor la Pilonul II si ca nici un contribuabil nu va pierde ... citeste toata stirea