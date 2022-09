Deputatul PSD Marius Ostaficiuc: "Nu trebuie sa ne batem joc de elevi. Educatia nu trebuie pasata de colo colo!" (P)

Noi probleme pentru sistemul de invatamant romanesc intr-o perioada in care deja mii de elevi se confrunta cu o situatie dificila. Nici nu a inceput bine noul an scolar ca mai multe unitati administrativ-teritoriale din tara au fost nevoite sa aleaga intre acordarea de burse pentru elevi si incalzirea salilor de clasa. Lipsa fondurilor de la primarii face ca situatia in mediul preuniversitar sa se complice si mai mult. Problema trebuie discutata urgent si la nivelul Ministerului Educatiei, dupa ... citeste toata stirea