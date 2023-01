Deputatul PSD Marius Ostaficiuc: "Primaria are obligatia sa refaca strada Trei Fantani! Soferii s-au saturat de asteptare!" (P)

Sute de ieseni care locuiesc in zona strazii Trei Fantani din municipiul Iasi continua zi de zi sa se confrunte cu o problema care nu-si mai gaseste rezolvare, aceea a modernizarii infrastructurii stradale. Strada nu a beneficiat de ani buni de vreo reabilitare, ba chiar a fost prinsa in mijlocul unei dispute de administrare. Ani la rand, artera a fost disputata intre Consiliul Local si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, fiind inclusa chiar in varianta ocolitoare de ... citeste toata stirea