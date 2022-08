Deputatul PSD Marius Ostaficiuc:"Problema majora in educatie. Ministrul Sorin Cimpeanu trebuie sa vina cu explicatii" (P)

Cu doar cateva zile inaintea debutului noului an scolar, situatia din sistemul educational nu este deloc roz. Deciziile luate de ministrul Sorin Cimpeanu au avut darul de a inflama spiritele atat in ceea ce priveste cadrele didactice, cat si parintii si elevii, nemultumiti de modul cum Ministerul a redactat noile propuneri de modificare a Legii Educatiei. Mai mult, mii de persoane au cerut deja, in baza unei petitii, demiterea ministrului Sorin Cimpeanu, ceea ce arata deja faptul ca problemele ... citeste toata stirea