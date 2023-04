Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, unul din cele mai mari din zona Moldovei, a intrat de ceva vreme in miezul unui scandal national, atat din cauza anchetei in care este implicat doctorul Dan Tesloianu pentru implantarea de dispozitive cardiace de la persoane decedate unor pacienti, cat si a raportului de audit efectuat de Ministerul Sanatatii si care a scos la iveala o sumedenie de nereguli in mandatul managerului Dan Timofte.Raportul de audit respectiv a evidentiat mai multe probleme in ... citeste toata stirea