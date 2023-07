Peste 60 de copii cazati in Centrul de Zi "Ion Holban" din municipiul Iasi vor fi relocati dupa ce stabilimentul social a fost inchis ca urmare a mai multor nereguli identificate de autoritati.Problemele din centrul gestionat de Consiliul Judetean Iasi sunt ceva mai vechi, insa masurile au intarziat sa apara. Centrul a ramas fara licenta de functionare de cateva saptamani bune, de la finalul lunii iunie, perioada in care acesta trebuia inchis, iar copiii relocati in alte spatii adecvate. Cu ... citeste toata stirea