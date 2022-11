Deputatul PSD Marius Ostaficiuc: "Programe fara efect! Romania are de recuperat la un capitol lasat in urma de ani buni" (P)

Un fenomen din ce in ce mai ingrijorator a cuprins Romania, situatia fiind una la care nu s-au gasit inca solutii. Romania a devenit un stat campion la mamele minore, in vreme ce pedepsele pentru cei care au avut act sexual cu un minor au fost destul de reduse. Si presa locala a evidentiat in ultima perioada astfel de situatii in care fapta a ramas aproape fara urmare, desi cazurile au fost evidente. Un raport facut in cursul acestui an arata ca Romania se afla pe un nedorit loc 2 in Uniunea ... citeste toata stirea