Legea pensiilor speciale a fost adoptata de Camera Deputatilor, for decizional, dupa ce si senatorii Romaniei s-au pronuntat in favoarea acestui act normativ. Proiectul a fost adoptat in acord cu solicitarile cerute de catre Curtea Constitutionala a Romaniei, obiectivul declarant fiind acela ca tara noastra sa poata accesa fara problem fondurile din Planul National de Redresare si Rezilienta. Noua forma a legii pensiilor speciale prevede o impozitare progresiva de 10 pana la 20 procente, dar ... citeste toata stirea