Deputatul PSD Marius Ostaficiuc: "Romanii nu trebuie jupuiti cu ratele! Statul si bancile trebuie sa ajunga la un compromis!" (P)

Mii de romani au primit inca din prima zi a noului an mesaje de la bancile unde au rate prin care au fost anuntati ca sumele pe care le au de platit vor creste exponential cu cateva sute de lei in raport cu majorarea indicelor de referinta.Cu o inflatie in crestere, romanii au primit din nou o veste proasta, iar multi deja sunt in imposibilitatea de a-si mai plati ratele lunare. Deputatul PSD Marius Ostaficiuc a mentionat ca statul roman trebuie sa gaseasca solutii pentru a-i sprijini si pe ... citeste toata stirea