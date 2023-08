O masura luata recent de statul italian a provocat o adevarata furtuna in sistemul bancar din Peninsula. Guvernul Italiei a decis recent stabilirea unui impozit unic de 40 de procente pe profiturile obtinute de banci prin cresterea ratei dobanzilor. Italienii au insituit pentru anul in curs o taxa exceptionala pentru banci, masura riscanta pentru investitorii din zona euro.Totul a plecat de la faptul ca ratele oficiale ale dobanzilor, majorate considerabil in ultima vreme, au generat ... citeste toata stirea