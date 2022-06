Deputatul PSD Marius Ostaficiuc: "Statul roman a decontat zeci de milioane lei in contul refugiatilor ucraineni. Romanii s-au mobilizat exemplar!" (P)

Deputatul PSD Marius Ostaficiuc a aratat ca Romania a reusit sa faca fata fluxului masiv de refugiati care au fugit din Ucraina de teama razboiului pornit de Federatia Rusa. In ciuda unor sincope de la inceput, situatia s-a stabilizat, iar romanii si-au deschis portile locuintelor pentru a-i primi pe cei care au lasat totul in urma lor.Statul roman a incercat sa tina pasul cu romanii si sa contribuie la cheltuielile zilnice ocazionate de sprijinirea refugiatilor. Astfel, in ultimele luni au ... citeste toata stirea