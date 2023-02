Deputatul PSD Marius Ostaficiuc: Stop violentei din scoli! Ministerul Educatiei trebuie sa intervina urgent! (P)

Un nou caz de agresiune in scoli, intre elevi, a aparut recent in spatiul public, dupa ce la o scoala din municipiul Bacau mai multi elevi au fost agresati colegii lor. Situatia a degenerat, dupa ce agresorii i-au tarat in baie si i-au agresat fizic pe ceilalti copii, cazul fiind in prezent anchetat de organele de politie.Cazurile de violenta in scoli nu s-au diminuat in ultimii ani, ci s-au inmultit. Mai grav este ca toate aceste violente sunt si filmate si postate pe retelele sociale spre ... citeste toata stirea