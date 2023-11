Ministerul Afacerilor Interne a lansat Strategia Nationala de Ordine si Siguranta Publica pentru perioada 2023-2027, proiect care urmareste dezvoltarea sectorului de siguranta in intreaga tara si reducerea infractiunilor de orice natura. Documentul respectiv scoate insa la iveala mai multe probleme legate de cauzele penale, statisticile prezentate aratand cresteri in ceea ce priveste infractiunile.Deputatul PSD Marius Ostaficiuc a aratat ca in aceste conditii, raportat la cifrele aparute, se ... citeste toata stirea