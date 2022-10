Deputatul PSD Marius Ostaficiuc: "Studiu de caz pe spinarea romanilor. Cum sa risipesti inutil milioane de euro din bugetul tarii" (P)

Cateva milioane de doze de vaccin impotriva Covid-19 cumparate in plin val pandemic sunt pe cale sa expire in depozitele din tara. Vaccinurile impotriva SARS- COV2 au fost achizitionate in perioada Guvernului condus de liberalul Florin Citu, insa strategia Executivului de la acea vreme pare ca nu a dat deloc roade. Astfel, Romania nu numai ca a fost nevoita sa distruga 3 milioane de doze, ci sa se vada in fata faptului implinit ca alte cateva milioane de doze stau sa expire. In plus, aceste ... citeste toata stirea