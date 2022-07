Deputatul PSD Marius Ostaficiuc: "Un nou sprijin de la Comisia Europeana pentru Romania. Statul roman are nevoie de reforme profunde" (P)

Deputatul PSD Marius Ostaficiuc a aratat ca Romania a reusit sa atraga noi fonduri comunitare in baza unui nou acord incheiat cu reprezentantii Comisiei Europene. Deputatul iesean arata ca pentru perioada 2021-2027, legat de sprijinirea politicii de coeziune, vor ajunge in Romania circa 31,5 miliarde de euro. Fondurile vor fi alocate in cadrul unui acord de parteneriat incheiat cu Comisia pentru investitii care sa reduca decalajul fata de alte state ale Uniunii Europene in domenii precum ... citeste toata stirea