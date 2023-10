Deputatul Filip Havarneanu, co-initiatorul Legii "Fara Pacanele langa scoli" este in aceste zile, alaturi de colegii parlamentari din USR, in Caravana USR "Fara pacanele" pentru a atrage atentia ca jocurile de noroc sunt o boala care ruineaza vieti si ca locul copiilor nu e in salile de pacanele. Pe langa interzicerea amplasarii salilor de pacanele in apropiere de scoli, locuri de joaca, spitale, biserici si centre culturale, la parterul blocurilor, la sate ori langa alte sali de jocuri de ... citeste toata stirea