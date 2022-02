Deputatul USR, Filip Havarneanu: "Garantia pentru Tineret a fost o sansa mare care n-a contat pentru cei care conduc Romania" (P)

Programul european "Garantia pentru Tineret" s-a dovedit a fi inca din 2015 o ocazie prea putin bagata in seama de autoritatile romane.Parlamentarul iesean Filip Havarneanu declara ca acest anagajament a fost ratat, pentru ca Romania nu a folosit banii pusi la dispozitie de Uniunea Europeana, iar tinerii aflati in situatii dificile au ingrosat randurile somerilor, in loc sa fie ajutati sa se integreze pe piata muncii.Filip Havarneanu, recunoscut si ca "deputatul tinerilor" a sustinut in ... citeste toata stirea